الرئيس العليمي يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة خارجية تشمل عددا من الدول

المنامة - ياسر ابراهيم - توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليوم، الإثنين، إلى دولة الكويت في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، ومستجدات الوضع اليمني وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد.



ويرافق الرئيس عضو مجلس القيادة فرج البحسني، ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة.



وسيلتقي رئيس مجلس القيادة والوفد المرافق له، مع قادة الدول الشقيقة للبحث في أولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر إعلامي برئاسة الجمهورية قوله، إن "الجولة الرئاسية الجديدة، تأتي في إطار التشاور مع الأشقاء بدول مجلس التعاون حول التحديات الأمنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت المليشيا الحوثية إزائها".



وثمن المصدر الدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولًا إلى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

