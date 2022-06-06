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مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تفتتح مظاريف مناقصتين بتمويل حكومي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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قامت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بفتح مظاريف المناقصتين العامتين للعام 2022م.

 

وفتحت المؤسسة، مظاريف المناقصتين رقم ( 4 ) توريد ورق مسطح 70 جرامآ، ورقم ( 5 ) توريد ورق برستول، بتمويل حكومي، واللتان تنافست عليهما عدد من الجهات المختصة.

 

وأوضح رئيس لجنة فتح المظاريف في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بدر علي عبدالخالق، أن افتتاح مظاريف المناقصتين جرى وفقاً للشروط المحددة في إعلان المؤسسة إنزال المناقصتين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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