رئيس مجلس القيادة يتوجه الى الكويت في مستهل جولة خارجية للبحث في مستجدات جهود السلام والدعم الاقتصادي والانساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليوم، الى دولة الكويت في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة، ومستجدات الوضع اليمني وسبل حشد الدعم للاصلاحات الجارية في البلاد.



ويرافق الرئيس رشاد العليمي، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، و وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والنقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة.

وسيلتقي رئيس مجلس القيادة والوفد المرافق له، مع قادة الدول الشقيقة للبحث في اولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة، واحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وقال مصدر اعلامي برئاسة الجمهورية في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الجولة الرئاسية الجديدة، تأتي في اطار التشاور مع الاشقاء بدول مجلس التعاون حول التحديات الامنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والاممية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت المليشيا الحوثية ازائها".

وثمن المصدر الدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ووقوفها الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولًا الى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.