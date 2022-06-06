وزير الكهرباء يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة سير أعمال التصريف و التشغيل للمحطة الغازية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور انور كلشات، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، ومنطقة كهرباء عدن، وشركة بترومسيلة، لمناقشة سير الأعمال الخاصة بعملية التصريف وتشغيل المحطة الغازية بعدن.



وشدد الوزير كلشات ، على ضرورة تظافر كافة الجهود لمواجهة التحديات في قطاع الكهرباء ، ومتطلبات الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الاحمال، والحاجة لرفع التوليد للتخفيف من معاناة المواطنين..مؤكداً على اهمية التنسيق المشترك بين شركة بترومسيلة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن لتنظيم آلية العمل، ووضع برنامج عمل واضح يؤدي للنتائج المرجوة في الارتقاء بالإداء ورفع الطاقة الإنتاجية وتحقيق مبدأ الشفافية في توضيح الحقائق للمواطنين.

ووجه وزير الكهرباء، المعنيين في شركة بترومسيلة برفع التوليد الى أقصى درجة متاحة واعطاء العاصمة المؤقتة عدن اولوية خاصة في كمية الطاقة المنتجة مع حصول محافظتي أبين ولحج على حصتها من التوليد، وسرعة تقديم الخطة المطلوبة لتشتغيل محطة عدن الغازية والخيارات الافضل للوقود الذي يمكن الاعتماد عليه في انتاج الطاقة سواء عبر الغاز او المازوت وتقديم تلك الدراسات في اسرع وقت لعرضها على الحكومة ومجلس الطاقة الأعلى.

واستمع الوزير من المعنيين في شركة بترومسيلة حول طبيعة الجهود المبذولة في انتاج الطاقة واستكمال أعمال خط التصريف ١٣٢، و تطوير شبكة التصريف ٣٣/١١.