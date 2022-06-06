شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,437 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,437 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة منها 48 لغمً مضاداً للأفراد، و 676 لغماً مضاداً للدبابات، و 710 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 343 ألفًا و 811 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.