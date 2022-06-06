لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تناقش مشروع تطوير خدمات الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، توجهات السلطة المحلية ومساعيها لتنفيذ أعمال تشاركية بينها والقطاع الخاص لتوفير الإعتمادات المالية لتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي حضرموت.



وجرى في الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري، ومدير عام الكهرباء، استعراض الخطوات العملية التي تمت بين السلطة المحلية و رجال المال والأعمال والتجار لمساهمتهم في توفير الاعتمادات المالية لإستكمال جهود السلطة المحلية في إنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات تعمل بالغاز لتخفيف الضغط المتزايد حاليا على المولدات العاملة بمحطة التوليد في الوادي.

وتعرفت اللجنة من مدير عام الكهرباء ونائبه على سير العمل الجاري في تنفيذ مشروعي خطوط النقل عبر الأبراج ومحطات التحويل الكهربائية والإشكاليات التي تواجه التنفيذ وكيفية التغلب عليها ، ومدى التزام الجهات المنفذة بالمواصفات والفترة الزمنية المحددة لمكونات هذين المشروعين .

وأكد الوكيل الكثيري، استمرار جهود السلطة المحلية من أجل الوصول إلى إجراءات عملية على أرض الواقع تساهم في توفير الطاقة الكافية لسكان وادي حضرموت ، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات باعتبار أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لأي مشاريع تنموية قادمة.