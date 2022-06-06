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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك إسبانيا يتسلم اوراق اعتماد سفير اليمن لدى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
قدم أوس العود، اليوم، أوراق اعتماده الى ملك إسبانيا فيليبي السادس، كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية اليمنية لدى مملكة إسبانيا.
ونقل السفير العود، لملك اسبانيا تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتمنياته للشعب الإسباني بمزيد من النجاح والتقدم وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وعبر ملك إسبانيا عن تمنياته للشعب اليمني بالأمن والاستقرار..محملاً السفير العود نقل تحياته لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.