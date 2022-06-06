ملك إسبانيا يتسلم اوراق اعتماد سفير اليمن لدى مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

قدم أوس العود، اليوم، أوراق اعتماده الى ملك إسبانيا فيليبي السادس، كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية اليمنية لدى مملكة إسبانيا.

