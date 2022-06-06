مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي تفتتح مظاريف مناقصتين بتمويل حكومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قامت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بفتح مظاريف المناقصتين العامتين للعام 2022م.



وفتحت المؤسسة، مظاريف المناقصتين رقم ( 4 ) توريد ورق مسطح 70 جرامآ، ورقم ( 5 ) توريد ورق برستول، بتمويل حكومي، واللتان تنافست عليهما عدد من الجهات المختصة.

وأوضح رئيس لجنة فتح المظاريف في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بدر علي عبدالخالق، أن افتتاح مظاريف المناقصتين جرى وفقاً للشروط المحددة في إعلان المؤسسة إنزال المناقصتين.