بدء حملة لعلاج مرض طاعون المجترات الصغيرة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت إدارة البيطرة وصحة الحيوان بمكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة، حملة لمعالجة أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة في مديرية حات.



وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مكتب الزراعة والري وبتوجيهات مدير مكتب الزراعة والري المهندس سعيد علي القميري، واهتمام السلطة المحلية بالقطاع الزراعي والحيواني ولتخفيف الأعباء على المواطنين ونظراً لتفشي مرض طاعون المجترات الصغيرة PPR.

بدوره اشار مدير مكتب الزراعة والري المهندس سعيد القميري، الى أن الحملة تأتي لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والتخفيف من الأعباء على مربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.