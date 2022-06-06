أبين.. الأمن ينفذ حملة أمنية لملاحقة عصابات قطاع الطرق في الخط الدولي  

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت قوات الشرطة أمس الأحد، حملة أمنية واسعة تستهدف قطاع الطرق في مناطق مختلفة بالخط الدولي في محافظة أبين (جنوب اليمن).

ووفق مركز الإعلام الأمني "انتشرت القوات على طول الخط الدولي في المنطقة الوسطى حتى مديرية المحفد، وتستهدف من خلالها الحملة قطاع الطرق المأجورين ومبتزي المسافرين".

وأفاد "تم خلال الحملة اعتقال عدد من المشتبه بهم فيما لازال البحث جارِ عمن تبقى من المتهمين والجناة".

وحذرت شرطة أبين، من التستر على مثل هذه العصابات، ودعت المواطنين لمساعدة الأمن والإبلاغ عن كل من له صلة في عملية الحرابة والتقطع الخارجة عن النظام والقانون.

وقالت: "أن أمن أبين خط أحمر لمن تسول له نفسه النيل من أمن هذه المحافظة الباسلة وأنها ستظل الحصن المنيع الذي ستتحطم عليه كل المؤامرات".