حكومة اليمن تجدد تمسكها بشروط ومتطلبات الهدنة وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الحكومة اليمنية، الأحد، تمسكها بشروط ومتطلبات الهدنة الجديدة، وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز بشكل عاجل دون شروط أو مماطلة أو تسويف.



جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال مجلس الوزراء، إن "موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها".



وجدد الموقف "الثابت إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة وفي مقدمتها فتح الطرقات والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط او مماطلة او تسويف".



وشددت الحكومة على أهمية الضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.



وأكدت على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت ومماطلة مليشيا الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة، وفي المقدمة رفع حصارها الغاشم على تعز.



ولفتت إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب المليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.



ودعت الحكومة إلى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن انفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.



والخميس الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مدتها الأولى التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

