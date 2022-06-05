ميليشيا الحوثي الإرهابية تقصف منازل المواطنين جنوبي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت عصابة الحوثي الإيرانية، الأحد، قصفا صاروخيا ومدفعيا على منازل المواطنين جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت، عصر اليوم، القرى السكنية في منطقة ملعا بمديرية حريب بالصواريخ الحرارية وقذائف المدفعية".



وأوضح أن "القصف الحوثي أدى إلى احتراق منزلين لمواطنين من آل الغنيمي بالكامل، بالإضافة إلى احتراق محل للمواد الغذائية".



يأتي ذلك استمرارا لخروقات الميليشيا الحوثية المتواصلة للهدنة الإنسانية في ظل التزام قوات الجيش اليمني باتفاق وقف إطلاق النار.



والخميس الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق الأحكام نفسها الواردة بالاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.

