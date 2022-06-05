شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. تواصل إزاحة أعمال الرمال من الخط الدولي عتق العبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-عدن بالعاصمة واصلت المؤسسة العامة للطرق والجسور م/شبوة اعمال ازاحة الرمال من الطريق الدولي عتق – العبر.

وقامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة بتنفيذ أعمال إزاحة الرمال من الطريق الدولي الذي ازدادت فيه الحركة المرورية في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الرمال الزاحفة على الطريق الدولي تشكل عائقاً خطيراً يؤدي الى تزايد الحوادث المرورية.

وعبر مستخدموا طريق عتق-العبر عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق في الحفاظ على شبكة الطرق وعلى ممتلكات المواطنين وارواحهم.

صادر عن وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-عدن.