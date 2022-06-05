لحج.. اللجنة الأمنية توجه بإرسال حملة معززة إلى "طور الباحة" لمواجهة المتقطعين

المنامة - ياسر ابراهيم - وجَّهت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج، الأحد، بإرسال حملة أمنية معزَّزة، إلى مديرية طور الباحة، لمواجهة المتقطعين وتحديد مهمَّات انتشارها، وفق خطة أمنية مُحكمة، لدعم الأمن وتثبيته وحفظه واستقراره بالمديرية.



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة المحافظ اللواء احمد تركي، لمناقشة التقطعات في الطريق العام بمديرية طور الباحة والسبل الكفيلة بتأمينها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما وجهت اللجنة بسحب جميع الأفراد المدنيين من النقاط العسكرية واستبدالهم بجنود المؤسسة الأمنية، وتُحَدَّد مهمَّاهم من مدير الشرطة بمديرية طور الباحة، واللواء الثاني عمالقة لتأمين الخط العام، ودعم جهودهم في تثبيت أمن المديرية واستقرارها من قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، والقيادة الأمنية بالمحافظة.



وضم الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمَّد الزَّعوَرِي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ربه المَحوَلِي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء محافظة لحج والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الرابعة، ومشايخ مديرية طور الباحة.



وأدان الاجتماع الأعمال الإجرامية التي ينفذها مجموعة من الخارجين عن النظام والقانون، داعيا السلطة القضائية بمحافظة لحج إلى سرعة تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات الزاجرة ضد المتقطِّعين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء من المسافرين بطريق مديرية طور الباحة.



ويتعرض المسافرون في الطريق العام بطور الباحة الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن لعمليات تقطع ونهيب من قبل مسلحين، كان أخرها قتل الطفل أكرم محمد العزعزي يوم الأربعاء الماضي.

