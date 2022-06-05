محافظ تعز: التصرفات الحوثية الاستباقية لحرف مسار المفاوضات "لا تعنينا"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ تعز نبيل شمسان، الأحد، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتت مكشوفة ولا يمكنها الالتفاف على مطالب فتح الطرق الرئيسية دون شروط.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة الأوضاع والمستجدات العسكرية والأمنية وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أكد شمسان على لجنة المفاوضات في عمان لفتح الطرقات الرئيسية للمحافظة بأن العالم يقف معنا في إنهاء هذه المعاناة والحصار الظالم.



وقال إن "المليشيات الحوثية، باتت مكشوفة ولا يمكنها الالتفاف ومغالطة الرأي العام العالمي المطالب بفك الحصار وفتح الطرقات الرئيسية دون شروط".



وأضاف محافظ تعز، "نحن بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية ولا تعنينا تلك التصرفات الاستباقية للتحايل وحرف مسار المفاوضات من قبل المليشيات"، في إشارة إلى محاولة مليشيات الحوثي شق طريق فرعي.



وفي وقت سابق اليوم، أكد فريق التفاوض الحكومي في عمان، رفضه للإجراءات الأحادية التي تروج لها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن فتح طريق ترابي شمال تعز.



وقال رئيس الفريق عبدالكريم شيبان:"تفاجئنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية".



ودعا شيبان، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي لهذه الألاعيب المفضوحة، والضغط على هذه الجماعة لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

