اليمن.. إصابة امرأة برصاص قناصة عصابة الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة، الأحد، برصاص قناصة عصابة الحوثي الإيرانية غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطنة سيمون عبدالرقيب مهيوب مقبل، أصيبت صباح اليوم برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في قرية الحجر عزلة بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي".



وأوضح المصدر أن قناصة المليشيا الإرهابية استهدفت المواطنة سيمون من مواقع تمركزها في منطقة الصراهم.



وأشار إلى أن المصابة حالتها الصحية حرجة جدا وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة تعز.



والخميس الماضي، أصيب مدنيان بجروح خطيرة جراء استهدافهما برصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة ‎تعز.

