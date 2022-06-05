شكرا لبحثكم عن خبر غدآ .. ندوة حول "غزوات البرتغاليين لعدن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ نبيل غالب

يقيم مركز الدراسات والبحوث اليمني فرع عدن بالتعاون مع مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، صباح يوم غد الاثنين الموافق 6/6/2022_ ندوة تحت عنوان "غزوات البرتغاليين لعدن".

رئيس مركز الدراسات والبحوث بعدن الدكتورة /إيمان ناجي/ أوضحت_ أن محاور الندوة سيقدمها عدد من الباحثين من مدينة "عدن" وعدد من المختصين حول تاريخ المدنية، ومنهم الأساتذة/حسن زيد/ والذي سيقدم محاضرتة حول "غزوات البرتغاليين لعدن"، و/أفراح الحميقاني/ حول " تاريخ ميناء حقات"، والباحث في الفنون /علي محمد يحيى/، سيستعرض موضوعات عن الندوات في الصحف القديمة مثل "فتاة الجزيرة"، بالاضافة الى محور عن " مدارس عدن_ البيحاني وكلية عدن". انمودج.

ودعت الجهات الرسمية ومختلف فعاليات منظمات المجتمع المدني، والمهتمين بتاريخ مدينة "عدن" الى المشاركة بفعالية في مقر أنعقاد الندوة في مركز الدراسات والبحوث في قصر السلطان بمديرية "كريتر".