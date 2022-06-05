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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء التسجيل لمخيم جراحة اللوزتين بمستشفى الجمهورية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
بدأت اليوم بهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن، المعاينة والتسجيل لمخيم جراحة اللوزتين، تنظمه الادارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة بتمويل مجموعة الإمتياز الاستثمارية بواسطة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت.
ويستهدف المخيم إجراء 220عملية جراحية تنفذه جمعية الحكمة اليمانية الخيرية ويتضمن مرحلتين الأولى للتسجيل والمعاينة والثانية لتنفيذ إجراء العمليات اعتبارا من 8- 21 يوليو الجاري.
وثمن وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، الدعم الكويتي، مشيدا بجهود جمعية الحكمة اليمانية الخيرية في استهداف المرضى المحتاجين لهذه العمليات.