بدء التسجيل لمخيم جراحة اللوزتين بمستشفى الجمهورية بعدن

بدأت اليوم بهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن، المعاينة والتسجيل لمخيم جراحة اللوزتين، تنظمه الادارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة بتمويل مجموعة الإمتياز الاستثمارية بواسطة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012