أمنية لحج توجه بحملة لتأمين طريق طور الباحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجَّهت اللجنة الأمنية بمحافظة لحج بإرسال حملة أمنية معزَّزة، إلى مديرية طور الباحة، لمواجهة المتقطعين وتحديد مهمَّات انتشارها، وفق خطة أمنية مُحكمة، لدعم الأمن وتثبيته وحفظه واستقراره بالمديرية.



كما وجَّهت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء احمد تركي بسحب جميع الأفراد المدنيين من النقاط العسكرية واستبدالهم بجنود المؤسسة الأمنية، وتُحَدَّد مهمَّاهم من مدير الشرطة بمديرية طور الباحة، واللواء الثاني عمالقة لتأمين الخط العام، ودعم جهودهم في تثبيت أمن المديرية واستقرارها من قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، والقيادة الأمنية بالمحافظة.

وكانت اللجنة الأمنية ناقشت، التقطعات في الطريق العام بمديرية طور الباحة والسبل الكفيلة بتأمينها.

وادان الإجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمَّد الزَّعوَرِي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبد ربه المَحوَلِي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء محافظة لحج والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الرابعة، ومشايخ مديرية طور الباحة، تلك الأعمال الإجرامية التي ينفذها مجموعة من الخارجين عن النظام والقانون.

ودعا الإجتماع، السلطة القضائية بمحافظة لحج إلى سرعة تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات الزاجرة ضد المتقطِّعين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء من المسافرين بطريق مديرية طور الباحة، وذلك طبقاً لما نصَّت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، وما نصَّت عليه مواد قانون العقوبات، النافذ في البلد، وغيرها من المواد القانونية الاقتصاصية.