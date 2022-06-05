رئيس مجلس القيادة يشدد في لقاء برئاسة هيئة التشاور على اولوية خلق اصطفاف وطني واسع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، اليوم الاحد، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي ونوابه عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.



وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الى آلية عمل الهيئة المساندة للمجلس، بما يكفل تنفيذ ولايتها القانونية، وتعزيز التوافق الوطني الواسع تلبية لتطلعات الشعب اليمني باستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام، والاستقرار في البلاد.

وفي اللقاء اكد الرئيس أهمية تضافر الجهود في المرحلة الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.