الارياني: استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الاطفال يؤكد عدم جديتها في الانخراط في جهود التهدئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من تصاعد أعمال التحشيد والتعبئة التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، لتجنيد الأطفال دون سن (18) في المناطق الخاضعة لسيطرتها .



واوضح ان استمرار تجنيد الاطفال رغم الهدنة التي اعلنتها الامم المتحدة، وتمديدها لشهرين، مؤشر خطير يؤكد عدم جدية مليشيا الحوثي في الانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام، ومساعيها استغلال الهدن للترتيب لدورة جديدة من التصعيد‏.

واشار الارياني الى ان المشاهد التي تم تداولها في مواقع التواصل من احد معسكرات تجنيد الاطفال التي تنظمها مليشيا الحوثي تحت غطاء ما يسمى "المراكز الصيفية" في مدينة ذمار، يكشف عن استمرارها في حشد طلاب المدارس بالافكار والخطاب الطائفي المستورد من طهران وشعارات الموت والكراهية للآخر‏.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف جريمة تجنيد الاطفال، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.