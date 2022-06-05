تدشين الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومعه مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب، امس، الحملة الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة في سبع من مديريات والتي تستهدف تحصين 91 الفاً و 589 طفلاً وطفلة مابين ستة اشهر الى عشرة أعوام.



وأشاد وكيل المحافظة، بجاهزية فرق التحصين لتنفيذ الحملة..منوهاً بأهمية أهدافها الوقائية للأطفال وحمايتهم من مرض الحصبة القاتل.. مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع لانجاحها في كافة المديريات المستهدفة..داعياً اولياء الأمور الى الحرص على تحصين أطفالهم ضد المرض.

من جانبه اوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة، بان الحملة منتشرة في 179 موقعاً للتحصين، ويعمل بها 358 ثلاثمائة عاملاً صحياً، و تحت اشراف 49 مشرفاً صحيا.