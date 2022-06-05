وزير التخطيط يبحث مع صندوق التضامن الإسلامي دعم مشروع التمكين الاقتصادي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

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بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، امس بمدينة شرم الشيخ المصرية، مع مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الدكتورة هبة محمد علي، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.



وتطرق الجانبان، إلى تمويل مشروع كلية الهندسة بعدن بمبلغ خمسة مليون دولار، وتفعيل برنامج منح دراسية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، وأهمية دعم اليمن في مشروع التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر والبطالة والذي يشمل العديد من المحافظات وخاصة في القطاع الزراعي.

من جانبا، أكدت مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، حرص الصندوق على تقديم الدعم اللازم لليمن، وتطلعها إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، وعدد من الفنيين في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.