البحسني يطلع على الاوضاع في عدن وحضرموت وسير عمل المؤسسة الاقتصادية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، خلال لقائه وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس، على الاوضاع التنموية والخدمية بعدن وعلى رأسها قطاع الكهرباء، وتأمين أبناء المحافظة من الاحتياجات والمتطلبات الأساسية.



وشدد البحسني، على اهمية تعزيز الجوانب الامنية وضبط الجريمة قبل وقوعها، بما يحقق للعاصمة المؤقتة عدن المزيد من الاستقرار..مجدداً اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، من خلال وضع المعالجات الجذرية اللازمة لكافة الإشكالات والصعوبات التي تواجهها وإيلائها الاهتمام والرعاية، بما يحقق لأبنائها تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من الخدمات الأساسية.

كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري، جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة في المحافظات المحررة..مستمعاً إلى الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الاهتمام بتعشيب الملاعب، وتأهيل المنشآت الرياضية، وفتح مراكز التدريب والتأهيل للشباب في عدد من المحافظات المحررة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأكد البحسني، حرص مجلس القيادة الرئاسي على الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات للنهوض بهذا القطاع الهام الذي ينمّي قدرات الشباب، ودعم المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني، وللأندية التي تمثّل الوطن في البطولات الخارجية..مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها قيادة الوزارة الرامية لتحسين أداء هذا القطاع.

ووجه عضو مجلس القيادة، بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لتنفيذ نزولاً ميدانياً إلى ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، وإعداد الدراسة اللازمة لإعادة تأهيل الملعب، وإقامة مشاريع استثمارية فيه، وكذا ترميم وتأهيل الصالة الرياضية بمنطقة خلف بالمكلا، واستكمال ما تبقى من أعمال في استاد سيئون الأولمبي..مشدداً على الاهتمام بالأراضي الخاصة بقطاع الشباب والرياضة وحمايتها من الاعتداءات.

واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، خلال لقائه مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، على سير عمل المؤسسة وأبرز انشطتها للتخفيف من معاناة المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ..مستمعاً الى أبرز مشاريع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة حضرموت، والمتمثلة بإنشاء المعرض التجاري ومركز البيع المباشر للمواطنين.

واكد البحسني، على اهمية توسيع نشاط عمل المؤسسة من خلال استيراد القمح لتغطية احتياجات المواطنين..مجدداً دعم المجلس لقيادة المؤسسة الاقتصادية، بما يمكنها من توسعة عملها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين..موجهاً برفع كفاءة فروع المؤسسة في جميع المحافظات المحررة.

كما وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، برفع الجاهزية والتأهب لتقديم المساعدة للمواطنين في حال استمرار هطول الأمطار والسيول، وتنبيههم وارشادهم من عدم المرور أثناء تدفق السيول الغزيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه، اليوم، بوكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، للاطلاع على ما تعرضت له بعض مديريات محافظة حضرموت جراء الامطار التي شهدتها المحافظة.

وأجرى البحسني اتصالًا هاتفياً بوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، للإطلاع على مستوى التجهيزات واستعدادات الجهات الحكومية للحد من الخسائر البشرية والمادية، وعلى تفاصيل الحادث الأليم الذي وقع في بيت بمنطقة المعدي، جراء التماس كهربائي وتسبب في وفاة امرأة وإصابة اثنين من أبنائها، الذين يتلقون العلاج في مستشفى الشحر العام..موجهاً بتقديم المساعدة للأسرة التي تعرضت للحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين.