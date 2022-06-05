دولة الإمارات ترحب بتمديد الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت الإمارات العربية المتحدة، السبت، بإعلان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تمديد الهدنة إلى شهرين.



وأثنت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعت كافة الدول الى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن.

وجددت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

كان مجلس الأمن الدولي، رحب الجمعة، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، وفقا لبنود الاتفاق الأساسي.

وأكد مجلس الأمن، أمس، أهمية أن تترجم هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أغسطس/أب المقبل، إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في اليمن.

ورحبت العديد من دول العالم بتمديد الهدنة في اليمن، معتبرة ذلك خطوة في مسار السلام وتسهم في تسهيل حركة وتنقل آلاف المدنيين، الأمر الذي ينعكس على الحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أن "أطراف النزاع في اليمن وافقوا على اقتراح الأمم المتحدة بتجديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين إضافيين".

ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2014 بين الحوثيين، المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.