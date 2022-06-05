عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبيل جولة ثانية من محادثات الأردن.. الحوثيون يعلنون فتح طرق في تعز

الأحد 5 يونيو 2022

الخليج 365

أعلنت ميليشيات الحوثيين في اليمن، السبت، البدء في فتح طرق إلى مدينة تعز التي تفرض عليها حصارا خانقا منذ سبع سنوات، ما تسبب في عرقلة مقومات الحياة في المدينة المكتظة بالسكان والخاضعة للحكومة الشرعية، بحسب ”رويترز“.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن السلطات في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية عند الضواحي الشمالية للمدينة، تمهيدا لفتح طريق بطول 12 كيلو مترا.

وقال صلاح عبد الرحمن بجاش، المعين من الحوثيين محافظا لتعز، إن الطريق التي سيتم فتحها ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين، خاصة المرضى والمواطنين الداخلين والخارجين للمحافظة.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حول إعلان الحوثي فتح عدة طرق إلى مدينة تعز من جانب واحد.

وتأتي هذه الخطوة قبل استئناف جولة ثانية من المحادثات المباشرة المقرر لها يوم الإثنين بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وتتركز المباحثات حول فتح المعابر والطرق في تعز ومحافظات أخرى، بموجب إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية التي وافق الطرفان، يوم الخميس، على تمديدها لشهرين إضافيين.

وكان مكتب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن أعلن في 28 مايو/ أيار الماضي اختتام الجولة الأولية من المناقشات بين طرفي الصراع في اليمن، والتي تركزت حول خيارات فتح الطرق الرئيسة في محافظة تعز والمحافظات الأخرى، وفقًا لاتفاقية الهدنة بوساطة الأمم المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب غروندوبرغ بأنه خلال جلسات المناقشات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، واستمرت على مدى 3 أيام، تم وضع اقتراح لإعادة فتح الطرق على مراحل، بما في ذلك آلية تنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.

ودعا المبعوث الأممي، وفقا للبيان، الأطراف إلى اختتام مداولاتهم الداخلية على وجه السرعة، وتقديم نتائج إيجابية للشعب اليمني.

وأوضح غروندوبرغ بأنه لن يكون لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والبضائع تأثير إيجابي على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنعاش الاقتصاد فحسب، بل سيساعد أيضًا على بناء الثقة في العملية السياسية.

ونوه البيان إلى أنه من المبشر أن الطرفين التقيا وجها لوجه لمناقشة قضية فتح الطرق لأول مرة منذ سنوات.