دعت الناشطين للتثبّت.. شرطة "تعز" تصدر بيانًا بشأن مقتل "منيب الشيباني"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز، مساء السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن حادثة مقتل الشاب منيب نبيل الشيباني، على يد المدعو "جمال الأبيض" في جولة العواضي، بمدينة تعز.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز "تحفظها على المدعو جمال الأبيض عقب إصابته في حادثة إطلاق النار التي حدثت مساء السبت في جولة العواضي، وأدت إلى مقتل منيب نبيل الشيباني".

وقالت إن "حملة أمنية من شرطة تعز وفريق من الأدلة الجنائية وقسم الإعتداء والقتل والتحريات تحركت إلى مكان الواقعة، وباشرت إجراءاتها، وقد تم التحفظ على المصاب بعد إسعافه إلى المستشفى".

وأضافت شرطة تعز، أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة لمعرفة وكشف ملابسات الحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى جهة الإختصاص".

وأهابت شرطة تعز "بجميع الناشطين؛ عدم التسرع في نشر المعلومات التي قد لا تكون صحيحة، واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وترك المجال للجهات المختصة في استكمال الإجراءات وكشف الحقيقة".