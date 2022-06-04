حضرموت.. وفاة إمرأة وانقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار والعواصف بمديريات الساحل

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت إمرأة وأصيب طفليها اليوم السبت بسبب ماس كهربائي بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، اثر هطول أمطار غزيرة، فيما أعلنت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق ومديريات ساحل المحافظة شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "أن إمرأة توفت وأصيب طفليها جراء ماس كهربائي بمنزلهم بمديرية الشحر نتيجة الأمطار والرياح الشديدة، ويتلقى الطفلين العلاج حالياً في مستشفى الشحر العام".

وأرجعت المؤسسة في بلاغ، سبب انقطاع التيار الكهرباء إلى شدة الرياح وغزارة الأمطار التي تشهدها مدينة المكلا وضواحيها.



وشهدت معظم مديريات الساحل هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى قطع الشوارع الرئيسية والتنقل بين المديريات، جراء السيول.



وقالت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت، إن "كمية الأمطار حسب آخر البيانات لمحطة الرصد الجوي في فوه، بمدينة المكلا بلغت 49 ملم".



في السياق وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، برفع الجاهزية والتأهب لتقديم المساعدة للمواطنين في حال استمرار هطول الأمطار والسيول، وتنبيههم وارشادهم من عدم المرور أثناء تدفق السيول الغزيرة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، للاطلاع على ما تعرضت له بعض مديريات محافظة حضرموت جراء الامطار التي شهدتها المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أجرى البحسني اتصالًا هاتفياً بوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، للاطلاع على مستوى التجهيزات واستعدادات الجهات الحكومية للحد من الخسائر البشرية والمادية.



كما اطلع على تفاصيل الحادث الذي وقع في بيت بمنطقة المعدي، جراء التماس كهربائي وتسبب في وفاة امرأة وإصابة اثنين من أبنائها، الذين يتلقون العلاج في مستشفى الشحر العام، موجهاً بتقديم المساعدة للأسرة التي تعرضت للحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين.



وكانت غرفة الأرصاد بحضرموت قد نبهت في وقت سابق المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور بمرور المركبات أثناء جريان السيول في الأودية.

