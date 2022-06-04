شرطة المهرة تضبط عصابة تقوم بتهريب مهاجرين أفارقة إلى سلطنة عمان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة المهرة (شرقي اليمن)، السبت، أنها أحبطت محاولات تسلل لمجموعة من المهاجرين الأفارقة إلى داخل حدود سلطنة عمان.



وأفاد مركز المهرة الإعلامي عن مصدرٌ بالبحث الجنائي قوله، إن "الأجهزة الأمنية في مديرية شحن داهمت يوم الجمعة وكرا لعصابة مكونة من 8 أشخاص يقومون بتهريب الأفارقة إلى سلطنة عمان مقابل مبالغ مالية".



وأضاف، أن عملية الدهم أسفرت عن إحباط تسلُّل أكثر من خمسين إفريقيًا، تم إيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات قبل نقلهم إلى مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضا وسيلة النقل مع سائقها والتي يتم بواسطتها نقل المتسللين إلى الحدود اليمنية العمانية.



وأوضح أن الأجهزةُ الأمنية في مديرية شحن مستمرةٌ في ضبط الخارجين عن النظام والقانون وتنفيذ العمليات الاستباقية ومنع تنفيذ عدة عمليات إجرامية بعد الإيقاع بالعديد من العناصر الخطيرة المطلوبة من داخل المحافظة وخارجها خلال الفترات السابقة.



ولفت إلى أمن مديرية شحن تمكن خلال الأيام الماضية من تنفيذ حملة مداهمات لأوكار تمارس فيها الدعارة وترويج وتعاطي المخدرات وتم القبض على مجموعة من المتورطين في هذه الأعمال المشينة وإحالتهم للجهات المعنية.

