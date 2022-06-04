العليمي يؤكد استعداد مجلس القيادة تقديم التسهيلات للشركات الألمانية للعمل في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، من الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية-الالمانية، عبدالعزيز المخلافي، على فرص الشراكة مع القطاع الخاص الألماني.



وأشارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن الأمين العام للغرفة الصناعية العربية الألمانية يزور العاصمة المؤقتة عدن لاستطلاع آفاق التعاون والعمل المشترك مع الشركات الألمانية في اليمن.



وخلال اللقاء استمع الرئيس، من المخلافي -وهو مستشار رئاسي للشؤون الاقتصادية- إلى دور الغرفة بخدمة العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية في مختلف المجالات.



وعرض المخلافي، ما يمكن أن تقدمة الغرفة العربية الالمانية من دعم للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في قطاعات الطاقة واللوجستيات والصحة والتعليم والتدريب المهني واعادة الاعمار، بما في ذلك تعزيز برامج التعاون مع الاتحاد والغرف الصناعية والتجارية اليمنية.



وأثنى الرئيس العليمي على جهود الغرفة في خدمة العلاقات الاقتصادية والتجارية اليمنية الألمانية، مؤكداً استعداد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقديم التسهيلات المطلوبة للشركات الالمانية للعمل في اليمن.



