عمران.. مليشيات الحوثي تختطف ثلاثة عرسان من أنصار المرجع الزيدي "المؤيدي"

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، ثلاثة عرسان من أنصار المرجع الزيدي "محمد عبدالله المؤيدي" بمحافظة عمران، شمالي اليمن.



وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر حوثية يتقدمهم المشرف الثقافي للحوثيين في مديرية "ثلا"، اقتحموا عرساً جماعياً لأسرة آل "الورفي" الموالون للمرجع الزيدي "المؤيدي" وألقى المشرف كلمة فيها إساءة للمرجع مادفع العرسان إلى مغادرة مجلس العرس.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي توعد العرسان بالعقاب، قبل أن يقوم باختطاف ثلاثة منهم في نقطة تفتيش خارج المديرية، يوم الخميس، والزج بهم في سجون المليشيا.



ومنتصف الأسبوع الماضي أقدمت الميليشيا على اختطاف نحو 30 شخصا من أتباع المرج الزيدي "المؤيدي" في مديرية "شهارة" بمحافظة عمران، ضمن حملة موسعة ضد المرجع الزيدي وجماعته في محافظات صعدة والجوف وعمران.

