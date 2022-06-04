رئيس مجلس الشورى يزور السفارة اليمنية في البحرين ويلتقي ابناء الجالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، والوفد المرافق له مقر السفارة اليمنية في البحرين ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله ابوالغيث، وعضوي مجلس النواب، إنصاف مايو، ومهدي عبدالسلام، وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالخالق عبدالحق.



والتقى خلال زيارته باعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من أبناء الجالية اليمنية وأطلعهم على اخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الشرعية في تجاوز الأزمة وأكد على أهمية استمرار الهدنة وفتح كافة المنافذ والمعابر ورفع الحصار عن ابناء تعز، والوصول الى سلام عادل وشامل في بلادنا، مستشعراً معهم الهم الواحد الذي يعيشه ابناء الشعب اليمني.

واستعرض الدكتور بن دغر، نتائج زيارته التي قام بها الى البحرين، ومشاركته في مؤتمر إطلاق وثيقة التعليم في العالم العربي والتي وصفها بالايجابية.. مشيدا بدور وموقف البحرين الثابت في دعم اليمن ووحدته وامنه واستقرار، واحتضانها لابناء الجالية اليمنية وتقديم كافة التسهيلات لهم.

من جانبه اشاد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور ابوالغيث بالمعاملة الراقية والرعاية الكريمة التي يحظى بها اليمنيون في البحرين شاكراً جهود السفارة والسفير في حل مشاكل اليمنيين وتبني قضاياهم مشيداً بالتزام أبناء الجالية بالأنظمة وتقديم صورة مشرقة لليمن واليمنيين باعتبارهم سفراء لبلدهم اليمن في دول الإغتراب.