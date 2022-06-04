الفريق الحكومي يؤكد التزامه ببحث فرص فتح حصار تعز وكشف المعرقل للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد فريق التفاوض الحكومي لفتح طرقات محافظة تعز، التزامه بالبحث عن كافة السبل لإنهاء حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز، ووضع العالم امام حقيقة الطرف المعرقل لاتفاق الهدنة واستمرار معاناة الشعب اليمني.



وقال رئيس الفريق عبدالكريم شيبان في بيان صحفي الجمعة:" إن فريقنا التفاوضي مستمر في عمان التزاما منه بالبحث عن كل الفرص الممكنة لفك الحصار الظالم عن مدينة تعز، فنحن نتفاعل بكل إيجابية من أجل وضع العالم كله أمام حقيقة الحصار وحقيقة من يقوم به ويعرقل تنفيذه بكل الوسائل".

وأكد إن استمرار غياب وفد الطرف الآخر منذ أيام، يعرقل سير المفاوضات التي نأمل أن تنتهي بالاستجابة لفتح الطرقات الرئيسية وخاصة طريق الحوبان - المدينة.

وأشار الى ان هذا الغياب يأتي رغم انتهاء الفترة الأولى للهدنة، والتمديد لها، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، إلا أننا نجد أن الحوثيين لم يوفوا بالتزاماتهم بفتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز وتوريد المبالغ المحصلة من ميناء الحديدة للبنك المركزي لسداد رواتب الموظفين في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.