شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. أصغر طيار في العالم يهبط في مطار #سقطرى الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضمن جولته لتحطيم الرقم القياسي كأصغر طيار يطير منفردًا حول العالم ماك رذرفورد البريطاني- البلجيكي الأصل والبالغ من العمر 16 عاما، يهبط في مطار سقطرى بطائرته التي صُنعت خصيصاً له.

ماك روثرفورد بدأ هذه المغامرة ويأمل أن يصبح خلالها أصغر طيار يكمل رحلة حول العالم على متن طائرة فائقة الخفة حيث سيحلق في أجواء 30 دولة في أربع قارات خلال أقل من ثلاثة أشهر.

ويسعى الى تحطيم الرقم القياسي السابق الذي حققه البريطاني ترافيس لودلو البالغ 18 عامًا السنة الفائتة