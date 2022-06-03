شكرا لبحثكم عن خبر رئيس هيئة النقل يشتكي ل معين عبدالملك : اعيدوني الى عملي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث رئيس هيئة النقل الأسبق الاستاذ جمال الشوبلي رساله خاصة الى رئيس الوزراء حيث كان يشغل الشوبلي مديرا لهيئة تنظيم شئون النقل البري.

وقال الشوبلي في رسالته.

تفاجأت اليوم بان دولة رئيس الوزراء اصدر تعليمات لالغاء قرار وزير النقل بتكليف فارس شعفل للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بدلاً عن المكلف من قبل الوزير الجبواني علي محروق.

وبالرغم من ابلاغنا لدولته بالظلم الذي ارتكب بحقي من الجبواني ولكن لم نجد اذن صاغية واستغربت لهذا التفاعل مع علي محروق بالرغم من الوعود المتكررة من انيس باحارثه باعادتي الى راس عملي بموجب قراري الجمهوري او تكليفي وكيلاً لقطاع النقل البري بالوزارة ولانه لم يكن لي صوت مسموع عندهم تجاهلوني.

الان ارفع اليكم بتظلمي هذا لمخاطبة رئيس الوزراء باحترام القرار الجمهوري واعادني الى راس عملي بدلاً عن الدفاع على قرار تكليف من الجبواني لعلي محروق

ولكم خالص تقديري

اخوكم جمال احمد عبدالرب الشوبلي.