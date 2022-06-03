شكرا لبحثكم عن خبر وحدات مكافحة الإرهاب تلقي القبض على الخلية الإرهابية التي اغتالت اللواء جواس واستهدفت اللواء الذرحاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/خاص

بإشراف مباشر من اللواء شلال علي شايع قائد وحدات مكافحه الإرهاب وحده

مكافحه الإرهاب -عدن بقياده العقيد يسران المقطري تتمكن من القبض على

الخلية الإرهابية التي استهدفت رئيس العمليات المشتركة اللواء صالح

الذرحاني بسيارة مفخخة بمدينة المعلاء وكذا عملية اغتيال الشهيد اللواء

ثابت جواس ورفاقه والتي سيتم نشر تفاصيلها والاعترافات بالصوت والصورة

لاحقا

ونشرت حدات مكافحة الإرهاب فيديو اعترافات الخلية الإرهابية التي تم

القبض على عناصرها بينهم امراه وهم ( م.ع.م ) و ( ر. س.س )و( ع. ا.ع)،

حيث اعترفت ان السيارات المفخخة التي استهدفت اللواء ثابت جواس والعميد

الذرحاني تم تجهيزها في مديرية التربة بمحافظة تعز.

وأكد مصدر في وحدات مكافحة الإرهاب ان متهم سابق بتنفيذ عمليات إرهابية

في العاصمة عدن على علاقة بالحوثيين واحد قيادة الوية الحماية الرئاسية

هو من سهل دخول السيارات المفخخة الى العاصمة عدن، وتسليمها لخلية

إرهابية في مدينة القلوعة.

وكشفت التحقيقات مع الخلية ان السيارات المفخخة قدمت من منطقة التربة في

بمحافظة تعز بحسب اعتراف المتهمين وهي على صلة وثيقة بالخلية التي خططت

ومولت محاولة إغتيال محافظ عدن وتفجير المطار قبل اشهر وكانت بتنسق مع

مليشيا الحوثي وقوات تتبع مليشيا الاخوان في محافظة تعز اليمنية .