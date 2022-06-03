شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو جديد وواضح للحظة إغتصاب فتاة إماراتية من قبل المشهور "بو مفتاح" وأصدقائة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين للتهامي - أعلن النائب العام في الإمارات، حمد سيف الشامسي، القبض على مجموعة من الشباب قاموا باغتصاب فتاة. ونشر صور لجريمتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشامسي قوله “إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر. وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبي في التاريخ ذاته، من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم. ويخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول”.

وأكد النائب العام للدولة أن “مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم. على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها”.

كما وأضاف النائب العام: “أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات. فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في الإمارات ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة. للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، ويكدر الأمن العام”.