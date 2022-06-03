شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الصورة الأغرب عالميا من القلوعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء من مدينة القلوعة بالعاصمة عدن صورة يظهر فيها مواطنون وهم يعملون على توصيل بيبات الماء بخزانات كبيرة استعدادا لإعادة ضخها إلى منازلهم.

والقصة بدأت مع مطلع التسعينات عندما خرج أبناء القلوعة من منازلهم الضيقة لبناء منازل جديدة في الجبال المحيطة.

في البداية كان الماء يضخ من البرزخ يوميا وبقوة إلى البيوت والفائض يذهب إلى الخزان الكبير وكان الماء يصل إلى كل البيوت.

لاحقا قلت تموينات الماء وضعفت قوة الضخ ولم يعد يصل إلى بعض البيوت في المدينةمابالك ببيوت المرتفعات.

وحتى يحصل سكان البيوت المرتفعة على ماء فقد ركبوا خزانات في المناطق المنخفضة ومدوا إليها بيبات وركبوا مضخات خاصة لرفع الماء إلى البيوت فكان أن تكونت هذه اللوحة النادرة عالمياً.