شكرا لبحثكم عن خبر خاص..الاعلان رسميا عن اعضاء اللجنة العسكرية والامنية (الاسماء ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 18 اللواء الركن أحمد حسان جبران عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 19 اللواء الركن ياسر حسين مجلي عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 20 اللواء الركن علي حميد أحمد سعيد العولقي عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 21 العميد الركن حسن محمد غالب لبوزة عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 22 العميد الركن محسن محمد الداعري عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 23 العميد الركن حسين ناصر ناصر ناجي بن عتيق عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 24 العميد الركن صادق عبدالله صالح دويد عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 25 العميد الركن سليمان صالح سليمان بن غانم عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 26 العميد الركن يحيى عبدالله العيزري عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 27 العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 28 العميد الركن محمد عبدربه محسن هادي عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 29 العميد الركن صالح ناجي محمد صالح الحليسي عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 30 العميد الركن الخضر صالح عبدالله مزنبر عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 31 العميد الركن علي محمد علي القحيف عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 32 العميد الركن محمد سالمين عوض باتيس عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 33 العميد الركن أحمد علي الحميقاني عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 34 العميد الركن علي حسن علي عبيد الجهوري عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 35 العميد الركن صادق علي الاكوع عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 36 العميد الركن أحمد علي معوضة عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 37 العميد أبوبكر علي محمد أحمد عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 38 العميد مبارك احمد بن بكر العوبثاني عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 39 العميد أحمد محمد عبدالله الظاهري عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 40 العميد عبدالملك علي عبدالله المداني عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 41 العميد مطيع سعيد سليم المنهالي عضوا ممثل عن وزارة الداخلية 42 العميد صالح عبدربه الجعيملاني عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 43 العميد محمد عمر اليميني عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 44 العميد أحمد علي عبادي عضوا ممثل عن وزارة الدفاع 45 العميد ذياب علي القبلي نمران عضوا ممثل عن وزارة الدفاع

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