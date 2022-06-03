شكرا لبحثكم عن خبر معلومات مرعبة عن سلاح الشمس الحارقة الذي دخل لحرب اوكرانيا وسيقلب كل الموازين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت روسيا دخول السلاح المدمر في العملية العسكرية في أوكرانيا، لأول مرة مذ بدء غزوها أوكرانيا قبل أربعة أشهر. وقالت قيادة العمليات الروسية، إن الجيش نجح في استخدام أحدث منظومة من قاذفات اللهب الثقيلة، وهي منظومة «توسوتشكا» (توس -2)، في العملية العسكرية بأوكرانيا. وكانت روسيا قد استعرضت منظومة «توسوتشكا» في عرض النصر العسكري يوم 9 مايو في الساحة الحمراء، وهي النظام البديل المتطور من نظام قاذف اللهب الثقيل «توس-1». كما ظهرت المنظومة التي تسمى في المعارك ‘‘الشمس الحارقة’’ في العملية العسكرية الروسية منذ بدايتها مع وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، وخلفت مزيدا من الدمار الواسع، وقبل ذلك تم اختبارها في سورية، وأجرت عليها تعديلات أنشأت روسيا قاذف اللهب الجديد «توس-2»، استنادا إلى دبابة «تي-14 أرماتا»، بحسب الشرق الأوسطويبلغ مدى السلاح الجديد ما يزيد على 10 كيلومترات، ويمكن للسيارة أن تسير أكثر من 483 كيلومترا بخزان وقود واحد، كما يتم التحكم في إطلاق الصواريخ بواسطة نظام متقدم للتحكم في الحرائق يتضمن كمبيوتر بيانات باليستية ومعدات تستخدم لمراقبة القائد وجهاز تحديد المدى ولوحة تحكم، فيما يعزز نظام التحكم في الحرائق من قدرة الاستحواذ والكشف عن الهدف.

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