قاضي يقترح على الشعب انشاء محطة كهرباء بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تقدم قاضي بمقترح لانهاء مشكلة الكهرباء في عدن. وقال القاضي انيس جمعان:أقترح إنشاء محطة كهرباء أهلية في عدن تسمى محطة الشعب يكون تمويلها من خصم يوم واحد. واضاف:من مرتبات الموظفين القطاع العام والخاص والعسكريين ومساهمة وتبرعات التجار والمغتربين وغيرهم. واختتم:وتشكل لجنة أهلية من أبناء عدن لإستلام التبرعات ومتابعة التنفيد والتشغيل الإشراف والإدارة للمحطة وهو مشروع تكاملي لأبناء عدن لحل أزمة الكهرباء فيها.

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