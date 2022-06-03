شكرا لبحثكم عن خبر بالارقام : تعرف على الثروة التي يحصل عليها بن دغر شهريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي سيف الحاضري المقرب من نائب الرئيس السابق علي محسن الاحمر عن المرتبات التي يتقاضها رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر. وقال سيف الحاضري:أحدهم زار البحرين مؤخراً .. يتقاضى نصف مليون ريال سعودي شهرياً !! ومرتب شهري 14 ألف دولار واعتماد شهري 15 مليون ريال. واضاف:وبدل تنقلات وسفريات ووووو نحن في مرحلة لص.وصية مقننة لم يشهدها تاريخ الحكومات من قبل ..!! وزار رئيس مجلس الشورى بن دغر مملكة البحرين يوم امس.

كانت هذه تفاصيل خبر بالارقام : تعرف على الثروة التي يحصل عليها بن دغر شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.