شكرا لبحثكم عن خبر عاجل:شركة YOU العمانية للاتصالات تعلن عن أسعار باقات ال 4G (غير معقول) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شركة YOU العمانية للاتصالات قبل قليل أسعار باقات ال 4G ونشرت عبر صفحتها الرسمية فيسبوك اسعار الباقات: كما وعدنا ولأنك أنت الأصل نضع بين يديك التعرفة الجديدة لجميع باقات الفورجي (باقات الإنترنت فورجي و باقات مكس فورجي) لكي تلبي جميع احتياجاتك ورغباتك بأسعار تنافسية هي الأوفر في اليمن للخدمة الأسرع في اليمن من الشبكة الأحدث في اليمن. ملاحظات: - جميع الأسعار شاملة للضريبة. - جميع الباقات تراكمية الأرصدة. - يمكنك الاشتراك في أكثر من باقة في نفس الوقت. - إنترنت فورجي في الباقات لا يأخذ من الرصيد الأساسي فقط من أرصدة الباقة، - سيحصل المشترك لأول مرة في الخدمة على واحد جيجا مجاناً يستخدم خلال يوم. وترقبوا المزيد من المفاجأت. #أنت_الأصل #أنت4G #YOU شبكة فورجي الأحدث في اليمن.

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