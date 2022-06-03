ناشطون يدشنون هشتاق تحرير الاتصالات اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - دشن ناشطون يمنيون مساء اليوم هشتاق #تحرير_الاتصالات_اليمنية وذلك بهدف تحرير بوابة الإنترنت الوطنية، وربطها وتوزيعها من عدن إلى باقي المحافظات دون استثناء، وبدون احتكار خدمة الاتصالات محلية ودولية بعيدا عن الحوثي. واعتبر الناشطون ان أهمية قطاع الاتصالات من الناحية الاستراتيحية تكمن في انها قوة إقتصادية ومورد مالي سيادي. وشارك في الهاشتاق عدد كبير من السياسيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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