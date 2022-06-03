شكرا لبحثكم عن خبر متاح لمدة 9 أيام فقط.. السعودية تعلن فتح تسجيل الحجاج لهذا العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بدء فتح باب تسجيل الحجاج لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه ابتداءً من اليوم الجمعة، يتم فتح تسجيل الحجاج من داخل المملكة.

وأوضحت وزراة الحج والعمرة، أن ‏التسجيل متاح لمدة 9 أيام ، وفرز النتائج لايعتمد على أسبقية التسجيل.

وكانت السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود المشددة المتعلقة بكوفيد-19.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي.سي.آر) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي العام الماضي، قصرت المملكة الحج على 60 ألف حاج مقابل 2.5 مليون قبل الجائحة.