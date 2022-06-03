شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: مجلس القيادة الرئاسي يمنع المسؤولين من تعيين أقاربهم في الوظائف الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر مدير مكتب الرئيس د. يحيى الشعيبي قرارا باسم الرئيس العليمي موجها الى رئيس الوزراء. وقضى القرار بايقاف تعيين خارج قانون الخدمة المدنية وتعيين الاقارب من الدرجة الاولى والثانية. وجاء بنص القرار بان توجيهات الرئيس تقضي بمخاطبة رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف التعينات التي تمت خارج اطار قانون الخدمة المدنية وايفاق اصدار اي قرار تعيين للاقارب من الدرجة الاولى والثانية.

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