عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غوتيريش يحث الأطراف اليمنية على تنفيذ بنود الهدنة بالكامل

الجمعة 3 يونيو 2022

الخليج 365

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، الأطراف اليمنية على تنفيذ بنود الهدنة بالكامل، وذلك عقب تمديدها شهرين إضافيين.



ورحب غوتيريش في بيان، بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين بموجب الشروط السابقة.

وأشار إلى أن الهدنة الأممية مكنت الأطراف اليمنية من الالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة لبدء مفاوضات لإعادة فتح طرق في تعز وغيرها من محافظات وتنفيذ آليات لخفض التصعيد العسكري في جميع أنحاء اليمن.

وشدد على أهمية استكمال تنفيذ أحكام الهدنة بالكامل دون إبطاء إعلاءً لمصالح جميع اليمنيين ممن ما زالوا يرزحون تحت المعاناة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف "شعر اليمنيون بالمنافع الحقيقية والملموسة بما فيها انخفاض ملموس في العنف وعدد الضحايا المدنيين مع زيادة وفي تدفق المشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية الدولية من صنعاء للمرة الأولى منذ 6 أعوام".

وقدم غوتيريش الشكر لمبعوثه الخاص هانس غروندبرغ وفريقه على جهوده الكبيرة وكذا جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما فيها أعضاء مجلس الأمن على دعمهم المستمر لجهودنا الجماعية.

ونبه إلى أن بقاء الدعم الإقليمي والدولي سيظل "عاملاً في غاية الأهمية لاستمرار التنفيذ الناجح للهدنة".

ولازالت مليشيات الحوثي لم تنفذ أي بند في بنود الهدنة بما فيه رفع حصار تعز وتسليم المرتبات، وذلك رغم أن الحكومة اليمنية بدعم من التحالف العربي استوفت تنفيذ كافة بنودها الإنسانية.

ولاقى تجديد الهدنة الأممية شهرين إضافيين ترحيب دولي واسع النطاق، ودعت الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الدولي لإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة.

وتضع مليشيات الحوثي بشكل متكرر الألغام في طريق السلام، حيث تسابق الزمن في استثمار مدة الهدنة في حشد العناصر وترتيب صفوفها العسكرية وتحديث ترسانة السلاح استعدادا لجولة حرب جديدة، وفق خبراء.