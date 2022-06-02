شكرا لبحثكم عن خبر دعوات لتحرير الاتصالات اليمنية من الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن نشطاء محليين عن تنفيذ حملة إلكترونية مساء اليوم الخميس عبر هاشتاج #تحرير_الاتصالات_اليمنيه . وذلك عبر منصة شبكة التواصل الاجتماعى المصغر تويتر للمطالبة بتحريرها من جماعة الحوثيين. وقال نشطاء أن الحملة الشعبية الكبيرة التي انطلقت تحت هاشتاج #تحرير_الاتصالات_اليمنيه لاقت تفاعل كبير. وعلق آخرون بالقول مشاركتك جزء من حماية أمننا القومي وسلامتنا واموالنا ومساهمة في القيام بواجبنا جمعيا في تحرير قطاع الاتصالات التي يقتلنا الحوثي به كل يوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.