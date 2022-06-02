قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لشركة الخطوط الجوية اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الخميس، قرارا بتعيين رئيس جديد لشركة الخطوط الجوية اليمنية، خلفا للكباتن أحمد العلواني.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصدور القرار الجمهوري رقم ( 16 ) لسنة 2022م، "قضى بتعيين الكابتن ناصر محمود قاسم محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية".



كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا أخرا قضى بتعيين (الرئيس السابق للشركة) الكابتن احمد مسعود العلواني مستشاراً لوزير النقل، وفقا للوكالة.



وفي وقت سابق اليوم، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع له برئاسة الرئيس رشاد العليمي، أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية والتحديات التي تواجهها.



وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن المجلس أقر عددا من الإصلاحات الرامية إلى تحسين خدمات الشركة، بما يليق وسمعة الناقل الوطني الأول في البلاد.



