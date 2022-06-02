بقرار جمهوري : تعيين رئيس جديد لليمنية " صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن ـ سبأنت : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن ناصر محمود قاسم محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

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